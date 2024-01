Mar Rosso: camera Industria Siria avverte contro conseguenze aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze degli eventi del Mar Rosso non sono ancora state stimate, ma è certo che tutte le merci provenienti dall'Asia orientale saranno pesantemente colpite dall'aumento dei prezzi dei trasporti, che sono aumentati di oltre il 250 per cento. È quanto ha affermato il segretario della Camera dell'Industria di Damasco, Ayman Mawlawi, al quotidiano siriano “Al Watan”, spiegando che "il passaggio alle rotte terrestri potrebbe essere una soluzione al problema, ma ciò richiede una decisione a livello governativo". Per quanto riguarda la disponibilità di magazzini sufficienti, ha dichiarato: "Noi, come produttori, abbiamo un minimo di 2-3 mesi di (disponibilità) di magazzini, non di più". In Siria i prezzi hanno registrato un nuovo aumento, in particolare i prodotti alimentari. (Lib)