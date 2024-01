Somali: ente umanitario saudita attiva progetti da 45 milioni di dollari in Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il supervisore generale del Centro saudita re Salman per l’assistenza umanitaria (KSrelief), Abdullah al Rabeeah, è arrivato ieri in Somalia, a Mogadiscio, per la cerimonia di presentazione di 24 progetti di soccorso umanitario che verranno attivati nel Paese, dal valore complessivo di 45 milioni di dollari. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui i programmi riguarderanno la sicurezza alimentare, la salute, l’istruzione, l’acqua e l’igiene ambientale e saranno rivolti a sei milioni di persone. Dalla sua istituzione nel 2015, KSrelief ha realizzato progetti per un valore di circa 227 milioni di dollari in Somalia. Nel mese di dicembre 2023 ha distribuito 500 pacchi alimentari nel Paese, di cui hanno beneficiato circa tre mila persone. (Res)