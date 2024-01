Economia: Bombardieri (Uil), oggi tassiamo più il lavoro che la finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi noi tassiamo di più il lavoro e meno la finanza. In Italia noi abbiamo ogni anno 9 mila miliardi di transazioni finanziarie che vengono tassate pochissimo, mentre se un fondo investe sul lavoro, investe in un'azienda, viene tassato molto di più. Ecco, magari fare una riflessione di questa natura sarebbe utile anche per trovare nuove risorse". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ad "Agorà", su Rai3. (Rin)