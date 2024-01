Slovenia: prezzi di terreni agricoli tra i più alti dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia i prezzi dei terreni agricoli sono tra i più alti dell'Unione europea. Nel 2022 un ettaro di terreno nel Paese balcanico costava in media 23.282 euro, mentre nell'Ue la media era di 10.578 euro. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta" che rilancia i dati di Eurostat, l'istituto statistico europeo. In Slovenia inoltre le differenze regionali nei prezzi sono molto evidenti, tanto che un ettaro di terreno nell'ovest del Paese costa quasi il doppio che nell'est. I prezzi più convenienti, tra i 21 Paesi che hanno segnalato i dati a Eurostat, si registrano in Croazia, dove un ettaro di terreno agricolo costa in media 3.700 euro.(Seb)