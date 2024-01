Spagna: Feijoo riunisce vertici partito, focus su legge amnistia ed elezioni in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha convocato oggi i vertici della sua formazione per analizzare l'offensiva politica, giuridica e sociale del contro la legge di amnistia, che dovrebbe essere approvata domani dal Congresso dei deputati e per sostenere la candidatura di Alfonso Rueda alle elezioni regionali in Galizia del 18 febbraio prossimo. Il presidente del Pp ha in programma di recarsi a Bruxelles mercoledì per partecipare alla tradizionale riunione del Partito popolare europeo (Ppe) per spiegare ai colleghi il rifiuto all'amnistia e agli accordi del governo di Pedro Sanchez con i partiti indipendentisti. (Spm)