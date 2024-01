Usa: Zanghieri (Generali Investments), stima crescita al rialzo, taglio tassi non prima di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aggiorniamo significativamente le nostre previsioni di crescita degli Stati Uniti per il 2024, portandole dall'1,5 per cento a un 2,1 per cento superiore al consensus". Lo ha dichiarato Paolo Zanghieri, senior economist di Generali Investments, spiegando che "l'anno scorso si è concluso con una domanda molto più forte del previsto, che si ripercuoterà nel primo trimestre. La forte crescita dei redditi reali sta compensando l'affievolirsi del risparmio in eccesso nel guidare i consumi, mentre i solidi bilanci stanno attenuando l'impatto dei rendimenti più elevati sugli investimenti delle imprese". "Nella parte centrale dell'anno si dovrebbe assistere a una flessione piuttosto contenuta - ha aggiunto -, seguita da una ripresa nel quarto trimestre grazie a condizioni finanziarie più favorevoli. Il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere un picco di circa il 4,2 per cento per allora, mentre l'inflazione core Pce (Core personal consumption spending), dovrebbe continuare a moderarsi e terminare l'anno al 2,2 per cento su base annua". "È improbabile che la Fed inizi a tagliare i tassi prima di maggio: la gradualità della flessione le consente di attendere dati certi sulla disinflazione. Prevediamo che il tasso sui Fed funds scenderà cumulativamente di 100 punti base quest'anno e raggiungerà la nostra stima dell'intervallo neutrale (2,75-3,0 per cento) entro la fine del 2025. Ci aspettiamo che la Fed riduca il quantitative tightening (Qt) in primavera e lo interrompa all'inizio del 2025", ha concluso. (Com)