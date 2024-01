India: marcia di Rahul Gandhi arrivata nel Bihar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Marcia dell’India giusta e unita” (Bharat Jodo Nyay Yatra) intrapresa da Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, è arrivata oggi nello Stato del Bihar. L’arrivo coincide con un cambio nel governo statale, il cui capo, Nitish Kumar, leader del Partito unito del popolo (Jdu), ha lasciato la Grande alleanza di cui faceva parte insieme al Congresso e ad altre forze socialiste e di sinistra ed è passato, o meglio tornato, all’Alleanza democratica nazionale (Nda), lo schieramento opposto, guidato dal Partito del popolo indiano (Bjp). Gandhi ha dato il via alla sua nuova marcia il 14 gennaio dal Manipur, Stato scosso nei mesi scorsi da violenze etniche, per poi attraversare il Nagaland, l’Assam, l’Arunachal Pradesh, il Meghalaya e il Bengala Occidentale. (segue) (Inn)