India: marcia di Rahul Gandhi arrivata nel Bihar (2)

- Il politico, già protagonista di un viaggio nel Paese tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ha in programma un percorso da est a ovest, attraverso 15 Stati. Le prossime tappe saranno in Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat e Maharashtra. Complessivamente intende percorrere oltre 6.700 chilometri in 66 giorni, in gran parte in pullman. L’iniziativa è incentrata sui temi della giustizia economica, della giustizia sociale e della giustizia politica. La marcia, la cui conclusione è prevista per il 20 marzo a Mumbai, è stata organizzata in vista delle elezioni nazionali, in programma nella primavera del 2024, per incontrare i cittadini e coinvolgere soprattutto giovani, donne ed emarginati. (segue) (Inn)