Catalogna: indagine su contatti separatisti con Russia, estrema destra italiana e tedesca (2)

- Visionati da “Swr”, “El Periodico” e dall'Occrp, gli archivi delle chat dei più stretti consiglieri di Puidgemont dimostrano che, al più tardi dal gennaio del 2018, i separatisti catalani avevano cercato di stabilire contatti con imprenditori russi. Poco prima del rilascio di Puigdemont dalla detenzione in Germania nell'aprile successivo, i separatisti si sono scambiati delle opinioni sulla necessaria cauzione. In particolare, si fa riferimento alla ricezione di 56 Bitcoin, ossia 425 mila euro, ma non è chiaro da dove provenisse tale somma. Aguirre è preoccupato che la fonte fosse la Russia poiché, in un manoscritto di uno stretto confidente di Puigdemont, viene tracciato il progetto di un nuovo modello economico fondato sui Bitcoin. Nelle carte, “il nome Putin gioca un ruolo di primo piano”. (segue) (Geb)