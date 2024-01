Catalogna: indagine su contatti separatisti con Russia, estrema destra italiana e tedesca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “El Periodico” e l'Occrp, nel 2017 un “emissario” del presidente russo avrebbe offerto agli indipendentisti catalani diversi miliardi di dollari durante un viaggio a Barcellona per sostenere la loro lotta. In cambio, la Catalogna doveva diventare per la Russia la “Svizzera delle criptovalute”. L'indipendenza della regione doveva ricevere da Mosca un sostegno anche militare. Un gruppo russo avrebbe a tal fine 10 mila combattenti a Puigdemont, che avrebbe respinto la proposta. A ogni modo, risulta che almeno due dei più stretti consiglieri dell'ex presidente della Catalogna sono filorussi nelle questioni geopolitiche. Tra l'altro, dalle chat dei separatisti catalani emerge la volontà di fermare il progetto del gasdotto Midcat dalla Spagna alla Francia. In particolare, si fa riferimento alla possibilità che la Russia paghi alla Catalogna “una somma annuale per impedire lo sviluppo” dell'infrastruttura. Inoltre, si fa riferimento a un “nuovo ordine mondiale”, sostenendo che “chi domina l'Asia, domina il mondo”. La questioni sono il ruolo della Cina, lo sganciamento dal dollaro nel commercio internazionale di materie prime e l'asse Mosca-Pechino-Teheran. Vengono citate anche discussioni a Mosca su una “variante dell'Europa geografica” nel contesto di una “alleanza russo-tedesca”. Qui compare il nome dell'ideologo ultranazionalista russo Aleksander Dugin. (segue) (Geb)