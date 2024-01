Catalogna: indagine su contatti separatisti con Russia, estrema destra italiana e tedesca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come afferma Aguirre, i consiglieri di Puigdemont avevano convenuto che l'ex presidente catalano non avrebbe dovuto in nessun caso criticare le posizioni di Putin nei confronti del dissidente russo Alexei Navalnyj o quelle del leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko. Secondo la valutazione del giudice, questo è un chiaro indizio di contatti dei separatisti della Catalogna con “esponenti di alto rango del Cremlino”. Per quanto riguarda i finanziamenti dei sostenitori dell'indipendenza della regione, l'inchiesta di “Swr”, “El Periodico” e Occrp conduce in Germania, dove un conto online è stato aperto dallo “stratega finanziario” di Puigdemont, Jaume Cabani, nell'ottobre del 2017, pochi giorni prima della dichiarazione d'indipendenza a Barcellona. Su tale conto vennero depositati più di 350 mila euro. Cabani afferma che il conto era a uso personale, destinato a evitare il processo spagnolo contro i “democratici” della Catalogna e i partecipanti al referendum per la sua indipendenza, nonché “gli abusi della polizia e delle istituzioni giudiziarie” di Madrid. (segue) (Geb)