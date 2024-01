Catalogna: indagine su contatti separatisti con Russia, estrema destra italiana e tedesca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla provenienza del denaro, Cabani ha dichiarato che i fondi provenivano sia dal suo patrimonio personale sia da “piccole donazioni”. Per “Ard”, un possibile obiettivo strategico era la disputa tra Spagna e Germania sull'arresto e il successivo rilascio di Puigdemont, tale da causare problemi all'Ue e screditare il sistema giurisdizionale spagnolo. Lo stratega finanziario dell'ex presidente catalano ha smentito questa ricostruzione. Dal 2021, la banca online dove Cabani ha aperto il conto è sotto osservazione dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) a causa di “carenze nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo”. (Geb)