Italia-Africa: Messina (Fd'I), governo Meloni oggi entra nella storia

- "Il governo Meloni è già entrato nella Storia per la realizzazione di due ponti: il ponte sullo stretto di Messina, un ponte materiale e un altro ponte - ideologico e morale - con l'Africa grazie al Piano Mattei". Lo ha detto il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina, ospite questa mattina di "Agorà" su Rai 3. "L'Africa è un territorio massacrato nei secoli, preda di chi voleva approfittarsi di quelle risorse. Il governo Meloni ha un'altra prospettiva: aiutare quelle Nazioni non in via caritatevole, ma con una possibilità di crescita comune", ha concluso. (Rin)