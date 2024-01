Medio Oriente: Iran nega coinvolgimento nell'attacco contro le forze Usa in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Iran alle Nazioni Unite ha diffuso oggi un comunicato per negare il coinvolgimento di Tehran nell'attacco sferrato sabato contro un avamposto delle Forze armate Usa in Giordania, che ha causato la morte di tre militari statunitensi e il ferimento di altri 34. Nella nota, rilanciata dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana "Irna", la missione afferma che "l'Iran non ha alcun collegamento e non ha nulla a che fare con l'attacco contro la base Usa. C'è un conflitto tra le forze Usa e gruppi di resistenza nella regione, che si scambiano reciprocamente attacchi di rappresaglia", prosegue la nota. (segue) (Res)