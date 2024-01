Medio Oriente: Iran nega coinvolgimento nell'attacco contro le forze Usa in Giordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti risponderanno all'uccisione di tre militari Usa di stanza in Giordania. Lo ha dichiarato ieri il presidente Usa Joe Biden, nel corso di un comizio in South Carolina. Dopo aver chiesto un minuto di silenzio per i militari uccisi, Biden ha dichiarato che "ieri è stata una notte difficile in Medio Oriente. Abbiamo perso tre anime coraggiose in un attacco a una delle nostre basi, e risponderemo". In un precedente comunicato, l'inquilino della Casa Bianca aveva imputato l'attacco a "gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran". Secondo il Pentagono, si è trattato di un attacco con droni suicidi contro "un avamposto" delle forze Usa. I tre militari morti sabato sono le prime perdite registrate delle forze Usa in Medio Oriente dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. (Res)