Ucraina: "Financial Times", Ue pronta a sabotare economia ungherese in caso di veto agli aiuti a Kiev

- L’Unione europea avrebbe predisposta un pacchetto di sanzioni economiche contro l’Ungheria, cui sarebbe pronta a ricorrere se Budapest non darà la propria approvazione alla fornitura di aiuti all’Ucraina. È quanto riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui l'obiettivo di tali provvedimenti è costringere l'Ungheria a revocare il veto sul pacchetto da 50 miliardi di euro di aiuti destinati a Kiev nel Quadro finanziario pluriennale che i leader discuteranno giovedì primo febbraio, nel corso di un summit Ue straordinario. I vertici dell'Unione avrebbero già avvertito Budapest che se non revocherà il proprio veto sugli aiuti all'Ucraina, gli altri Paesi membri dichiareranno pubblicamente che non forniranno aiuti finanziari all'Ungheria. Ciò potrebbe ridurre l'interesse degli investitori nei confronti di quel Paese, con un conseguente crollo del fiorino ungherese, la valuta nazionale, e una serie di problemi economici, fra cui la perdita di posti di lavoro e un rallentamento della crescita economica. Data la pressione comunitaria, l’Ungheria avrebbe accettato un compromesso sugli aiuti all’Ucraina. D'altronde, l'economia di Budapest è caratterizzata da un marcato disavanzo pubblico, un’elevata inflazione, una valuta debole e un servizio del debito oneroso. Inoltre, l’economia ungherese dipende in gran parte dai finanziamenti esteri, in particolare dai fondi dell’Ue. Il ministro per gli Affari europei ungherese Janos Boka ha detto che l'Ungheria è pronta a sostenere il piano di aiuti da 50 miliardi di euro per l'Ucraina, ma chiede in cambio il diritto di veto annuale sui pagamenti. Altri Paesi dell’Ue hanno respinto tale proposta, temendo che il primo ministro ungherese Viktor Orbán sfrutterebbe il diritto di veto per bloccare i pagamenti ogni anno, ed esercitare costanti pressioni per ottenere ulteriori concessioni. (Rel)