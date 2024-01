Imprese: immobiliare, tribunale di Hong Kong ordina liquidazione di Evergrande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Hong Kong ha ordinato la liquidazione del colosso immobiliare cinese Evergrande a causa del mancato accordo con i suoi principali creditori per la ristrutturazione del debito offshore. “È ora che la corte dica basta”, ha affermato la giudice Linda Chan nel suo verdetto, arrivato dopo più di due anni in cui il gigante dell’immobiliare cinese non è riuscito a presentare un piano di ristrutturazione in grado di convincere i suoi creditori. Prima dell’udienza, i titoli di Evergrande - le cui negoziazioni sono state sospese sui mercati azionari - hanno ceduto fino al 20 per cento. A quanto riferito dall'amministratore delegato di Evergrande, Siu Shawn, la sentenza non influenzerà le operazioni delle unità onshore e offshore dell’azienda, che punta a ultimare e consegnare gli immobili in costruzione. Evergrande, sopraffatta da una passività di circa 300 miliardi di dollari, può ancora ricorrere in appello. Il liquidatore provvisorio dovrebbe essere nominato nel corso di un’udienza prevista alle 14:30 di oggi (le sette in Italia). (Cip)