Giappone: ex premier Aso "elogia" la ministra degli Esteri Kamikawa, non sarà bella ma è brava

- Ha destato più di qualche perplessità in Giappone l'elogio della ministra degli Esteri Yoko Kamikawa pronunciato ieri dal vicepresidente del Partito liberaldemocratico (Ldp) ed ex primo ministro Taro Aso. Durante un evento nella prefettura di Fukuoka, l'83enne Aso ha dichiarato che Kamikawa, sua collega di partito, "parla bene l'inglese e cura da sola gli appuntamenti per gli incontri. In passato non c'è mai stato un ministro degli Esteri simile, sta sorgendo una nuova stella". Riferendosi alla ministra, però, Aso ne ha più volte confuso il cognome, menzionando una inesistente ministra "Kamimura". Inoltre, Aso non ha resistito a commentare l'aspetto fisico della collega 70enne: "Non la si definirebbe certo una bellezza", ha detto Aso, pur elogiando la competenza della titolare del ministero degli Esteri. Aso, politico di grande esperienza che ha servito come ministro delle Finanze giapponese sino al 2021, non è nuovo però a gaffe e dichiarazioni controverse in merito a una molteplicità di temi sensibili, che in passato lo hanno visto protagonista di numerose polemiche.(Git)