Thailandia: viceministro Finanze Julapun, economia in recessione a causa del debito delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Thailandia "versa in uno stato di recessione a causa dell'elevato livello di indebitamento delle famiglie". Lo ha dichiarato il viceministro delle Finanze thailandese Julapun Amornvivat, ribadendo che il governo del primo ministro Srettha Thavisin è deciso a portare a compimento il piano per lo stanziamento di un contributo universale di 10mila baht a ciascuno dei 50 milioni di cittadini thailandesi, un piano controverso per il suo costo elevato - circa 500 miliardi di baht (14,05 miliardi di dollari) e per i dubbi effetti strutturali sul piano economico. Il lancio del piano è stato recentemente rinviato, e la scorsa settimana il governo ha tagliato le previsioni di crescita dell'economia thailandese per il 2024: secondo le ultime proiezioni, la seconda maggiore economia del Sud-est asiatico crescerà quest'anno del 2,8 per cento, meno del 3,2 per cento previsto in precedenza. Bangkok ha rivisto al ribasso anche la stima della crescita nel 2023, dal 2,7 er cento all'1,8 per cento. (Fim)