Difesa: Crosetto, il mondo è cambiato, l'Italia si prepari (2)

22 luglio 2021

- Quanto alle navi italiane: "Noi non possiamo bombardare, a meno che ci sia una risoluzione internazionale o la richiesta di un Paese amico. Possiamo rispondere agli attacchi, magari anche anticipandoli". Verrà coinvolto il Parlamento: "Di sicuro. Ci saranno delle comunicazioni o passaggi formali, a seconda della configurazione della missione, con un voto dell'Aula". Le azioni di Stati Uniti e Gran Bretagna stanno ottenendo risultati concreti: "Sì, ma non è facile: gli Houthi sono molto organizzati e non facili da sconfiggere. Io spero che passi il messaggio che siamo davanti a uno scenario nuovo, che ci riguarda da vicino e che ci dobbiamo attrezzare. Abbiamo costruito regole - argomenta il ministro - con l'idea di un mondo sempre pacifico, di nazioni che non invadono le altre, di guerre che non incidono sul benessere dei nostri cittadini. E invece ci ritroviamo in un mondo diverso, in cui gli attori che lo stanno destabilizzando, Iran, Russia e Corea del Nord, hanno una capacità produttiva militare superiore a quella della Nato". Deve cambiare il ruolo delle forze armate italiane: "Sì, abbiamo trasformato le forze armate con l'idea che non ci fosse più bisogno di difendere il nostro territorio e che la pace fosse una conquista di fatto irreversibile. Le Forze armate, in questo quadro, al massimo partecipano a missioni di pace, senza arrivare a scontri veri e propri. Ora i recinti sono stati abbattuti, non ci sono più regole". Sono discorsi che generano allarme tra i cittadini ma "il ruolo del ministro della Difesa presuppone di prendere in considerazione gli scenari peggiori possibili". (segue) (Rin)