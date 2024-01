Imprese: Zangrillo, stop ai permessi per aprire attività artigianali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ocse nel suo ultimo rapporto ha detto che il Pnrr è cruciale per la crescita. Ma per attuare il Pnrr sono cruciali le semplificazioni amministrative. Entro quest'anno il suo dicastero ne deve attuare ben 200. Sotto questo riguardo il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista al "Messaggero" spiega che "abbiamo ben presenti gli obiettivi del Pnrr, che intendiamo centrare al più presto perché più siamo rapidi a semplificare, più siamo in grado di rendere la Pa efficace nel rapporto con cittadini e imprese". Nei prossimi giorni il governo approverà un decreto sul Pnrr: "Stiamo mettendo a punto un pacchetto di circa quaranta semplificazioni, in aggiunta al centinaio che abbiamo già realizzato l'anno scorso, con un focus particolare sull'artigianato. Vogliamo razionalizzare le pratiche necessarie ad avviare, sospendere o chiudere una attività". Poi aggiunge: "Grazie allo snellimento di queste procedure, per tali pratiche muratori, carpentieri, imbianchini, piastrellisti e decoratori, ma anche sarti, grafici e tecnici audio video non avranno più bisogno di effettuare segnalazioni e comunicazioni varie, con un notevole risparmio di tempo". L'obiettivo è arrivare a una 'burocrazia' zero per queste attività: "L'impegno c'è. Oggi per l'avvio di una falegnameria sono necessari fino a 78 adempimenti, per lo più frutto di prassi prive di fondamento giuridico. Oneri amministrativi a carico delle imprese che riduciamo uniformando il quadro normativo ed eliminando il titolo abilitativo per l'avvio dell'attività". C'è un'altra novità, elaborata in sinergia con il ministero della Salute e riguarda "le certificazioni sanitarie, con la possibilità di estendere ad altri certificati la piattaforma utilizzata durante la pandemia per il pass verde Covid-19". (segue) (Rin)