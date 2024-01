Imprese: Zangrillo, stop ai permessi per aprire attività artigianali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine dello scorso anno su sua iniziativa era stato adottato un decreto per riformare i controlli che prevedeva, tra l'altro, un bollino da dare alle attività commerciali in base al rischio e una franchigia di sei mesi senza accessi in caso di promozione a un controllo: "Lo schema di decreto legislativo - osserva il ministro - ha ottenuto proprio in questi giorni il via libera della Conferenza unificata ed ora passerà all'esame del Consiglio di Stato e poi alle commissioni parlamentari competenti. È un lavoro lungo, complesso, ma necessario per rinnovare il rapporto tra Pa e imprese. Una relazione che deve essere improntata sulla fiducia: vogliamo passare dal sospetto preventivo al controllo successivo, in un dialogo costante fra le parti per superare gli ostacoli burocratici che spesso rappresentano solo duplicazioni". I Comuni chiedono certezza sui fondi per coprire i costi dei lavori che dopo la rimodulazione sono usciti dal Pnrr: "Il ministro Fitto insieme a tutti i dicasteri interessati stanno realizzando un lavoro molto serio, i Comuni non devono temere. Siamo l'unico Paese ad avere già ottenuto il pagamento della quarta rata e abbiamo già presentato la richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr. Continuiamo ad operare - conclude Zangrillo - per la completa attuazione del Piano, guardando al futuro del sistema Italia con la messa a terra di riforme e investimenti che produrranno benefici concreti per i cittadini, per le imprese e per tutto il comparto della pubblica amministrazione. Comuni compresi". (Rin)