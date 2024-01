Medio Oriente: Papa, fermare le bombe, pace lontana senza applicazione intesa due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco in una intervista alla "Stampa" ribadisce il suo appello, "rivolto in particolare a chi ha responsabilità politiche: fermare subito le bombe e i missili, mettere fine agli atteggiamenti ostili. In ogni luogo. La guerra è sempre e solo una sconfitta. Per tutti. Gli unici che guadagnano sono i fabbricanti e i trafficanti di armi. È urgente - aggiunge - un cessate il fuoco globale: non ci stiamo accorgendo, o facciamo finta di non vedere, che siamo sull'orlo dell'abisso". Il Pontefice osserva inoltre che "bisogna distinguere e stare molto attenti ai termini. Se ti entrano in casa dei ladri per derubarti e ti aggrediscono, tu ti difendi. Ma non mi piace chiamare 'guerra giusta' questa reazione, perché è una definizione che può essere strumentalizzata. E' giusto e legittimo difendersi, questo sì. Ma per favore parliamo di legittima difesa, in modo da evitare di giustificare le guerre, che sono sempre sbagliate". (segue) (Rin)