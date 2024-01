Medio Oriente: Papa, fermare le bombe, pace lontana senza applicazione intesa due Stati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla situazione in Israele e Palestina: "Adesso il conflitto si sta drammaticamente allargando. C'era l'accordo di Oslo, tanto chiaro, con la soluzione dei due Stati. Finché non si applica quell'intesa, la pace vera resta lontana". Il Papa teme "l'escalation militare. Il conflitto può peggiorare ulteriormente le tensioni e le violenze che già segnano il pianeta. Però allo stesso tempo in questo momento coltivo un po' di speranza, perché si stanno svolgendo riunioni riservate per tentare di arrivare a un accordo. Una tregua sarebbe già un buon risultato". "Una figura cruciale - continua il Santo Padre - è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. È un grande. Si muove bene. Sta provando con determinazione a mediare. I cristiani e la gente di Gaza - non intendo Hamas - hanno diritto alla pace. Io tutti i giorni videochiamo la parrocchia di Gaza. Ci vediamo nello schermo di Zoom, parlo alla gente. Lì in parrocchia sono 600 persone. Stanno continuando la loro vita guardando ogni giorno la morte in faccia. E poi, l'altra priorità è sempre la liberazione degli ostaggi israeliani". Il Papa ricorda infine i pilastri su cui costruire la pace nel mondo: "Dialogo. Dialogo. Dialogo. E poi, la ricerca dello spirito di solidarietà e fraternità umana. Non possiamo più ucciderci tra fratelli e sorelle! Non ha senso!". (Rin)