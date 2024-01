Imprese: "Cnn Philippines" cesserà le trasmissioni dopo 9 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnn Philippines interromperà le trasmissioni nel Paese asiatico questa settimana. Lo ha annunciato oggi la società, che da marzo 2015 trasmetteva notizie in lingua inglese nel Paese asiatico. Stando alla nota aziendale, le trasmissioni verranno interrotte mercoledì a causa di perdite finanziarie insostenibili. Nine Media Corp, società madre dell'emittente, ha accumulato in nove anni perdite pari a 5 miliardi di peso (circa 88,5 milioni di dollari). (Fim)