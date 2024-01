Francia-Italia: "Les Echos", incertezze su riapertura tratta ferroviaria dopo frana in Savoia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Permangono ancora diverse incertezze sul ripristino della tratta ferroviaria tra Francia e Italia, interrotta a causa di una frana avvenuta nella valle della Maurienne, in alta Savoia, lo scorso 27 agosto. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che, secondo il programma, la linea dovrebbe essere riattivata tra cinque mesi. I problemi riguardano soprattutto la galleria lunga 300 metri e che risulta ricoperta da 10 mila metri cubi di roccia. "Non sappiamo ancora se la galleria si potrà rimettere in sesto, lo sapremo tra qualche settimana", ha detto Emmanuel Manier, responsabile della zona sud est della Francia per Sncf, l'azienda del trasporto pubblico ferroviario francese. L'alternativa è quella di costruire una nuova galleria, che comporterebbe dei tempi più lunghi. (Frp)