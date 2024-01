Imprese: Ryanair pronta ad acquistare 737 Max 10 da compagnie aeree statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost irlandese, Ryanair, ha comunicato a Boeing che, nel caso in cui alcuni clienti statunitensi rifiutino la consegna degli aeromobili 737 Max 10, l'azienda li acquisterebbe "al prezzo giusto". La compagnia aerea ha già 150 ordini fermi per il Max 10, il più grande aereo della famiglia 737, e opzioni per altri 150, con le prime consegne previste per il 2027. Nonostante la precedente sospensione dei voli dei Max 9 da parte della Federal Aviation Administration, agenzia che opera sotto il dipartimento dei Trasporti statunitense per l'aviazione civile, a seguito dell'incidente di un pannello di cabina su un nuovo aereo di Alaska Airlines, Ryanair si attende che il 737 Max 10 ottenga la certificazione entro la fine dell'anno e inizi i voli il prossimo anno. (Rel)