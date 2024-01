Usa: sicurezza confine, Repubblicani Oklahoma censurano senatore Lankford per negoziati coi Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano dell'Oklahoma ha approvato ieri una risoluzione di censura nei confronti di uno dei senatori di quello Stato a Washington, James Lankford, che ha assunto il ruolo di coordinatore dei negoziati al Senato federale per un compromesso sulla spinosa questione della sicurezza dei confini. La risoluzione afferma che "l'irresponsabile condotta del senatore Lankford assieme ai Democratici a scapito delle nostre politiche di confine, non solo disincentiva gli immigrati regolari che perseguono la cittadinanza, ma pone anche in grave pericolo la sicurezza e l'incolumità dei cittadini americani". Con il coordinamento di Lankford, gli schieramenti repubblicano e democratico al Senato federale Usa lavorando da settimane ad un compromesso che allevi la crisi migratoria al confine con il Messico, e sblocchi l'approvazione di oltre 60 miliardi di dollari di nuovi aiuti per l'Ucraina. Un'ipotesi discussa dal Senato è la possibilità di dichiarare la chiusura del confine tra Stati Uniti e Messico dopo l'ingresso di 5mila migranti irregolari, una soglia che ormai viene superata quotidianamente. Secondo i Repubblicani alla Camera, che hanno già espresso la loro opposizione all'accordo, e secondo diversi Stati Usa a guida repubblicana, si tratta di un compromesso inaccettabile: la risoluzione approvata ieri dall'Oklahoma afferma che "autorizzare migliaia di persone a invadere i nostri confini prima di poter assumere qualsiasi iniziativa è contrario al giuramento che il senatore Lankford ha prestato sulla Costituzione, e dunque esula dal perimetro dei negoziati che gli sono consentiti". (Was)