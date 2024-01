Asean: Laos ospita incontro ministri degli Esteri, focus sulla crisi in Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) si sono incontrati oggi per fare il punto delle più pressanti questioni regionali. Il Laos, che regge la presidenza di turno dell'Associazione, spera di conseguire una svolta verso la soluzione della crisi politica in atto in Myanmar. Il ritiro ministeriale dell'Asean si è aperto ufficialmente ieri a Luang Prabang, l'antica capitale dell'omonima provincia settentrionale laotiana, ed è il primo grande evento sotto la presidenza di turno di Vientiane, che ha assunto la guida dell'organizzazione dall'Indonesia. Alla ministeriale hanno preso parte anche funzionari inviati dal governo militare del Myanmar, che negli ultimi anni era stato escluso dai principali incontri di alto livello dell'Associazione. (segue) (Fim)