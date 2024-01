Asean: Laos ospita incontro ministri degli Esteri, focus sulla crisi in Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di risolvere la crisi innescata dal golpe militare del febbraio 2021, e aggravatasi nei mesi scorsi con l'intensificazione dei combattimenti tra esercito birmano e gruppi ribelli, il Laos ha inviato a Naypyidaw nella veste di inviato speciale il diplomatico veterano Alounkeo Kittikhoun, che ha già prestato servizio in passato come ambasciatore del Laos presso le Nazioni Unite e come ministro per l'Ufficio del primo ministro laotiano. La crisi umanitaria in corso in Myanmar rappresenta da anni un problema pressante per l'Asean, che ha conseguito pochi progressi dall'aprile 2021, quando con la giunta birmana ha concordato un piano in cinque punti per tentare di ricomporre la crisi in atto nel Paese. (segue) (Fim)