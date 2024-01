Asean: Laos ospita incontro ministri degli Esteri, focus sulla crisi in Myanmar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso, sotto la presidenza indonesiana, l'Asean ha deciso di introdurre il modello della "troika", unendo nella gestione della crisi tre Paesi: il presidente di turno dell'Asean, il Paese che ha retto la presidenza l'anno precedente e quello che la assumerà l'anno successivo: oltre a Laos e Indonesia, la troika include attualmente la Malesia, che reggerà la presidenza dell'Asean nel 2025. Un altro Paese cruciale per giungere a una soluzione della questione birmana è la Thailandia, che condivide col Myanmar un confine terrestre lungo più di 2.000 chilometri, e che tra i Paesi dell'Asean è uno dei più vicini alla giunta birmana anche sul piano del dialogo politico. "La Thailandia, come Paese confinante sia con il Laos che con Myanmar, ha espresso la disponibilità a sostenere la presidenza laotiana dell'Asean nel cercare una soluzione (...) in particolare tramite l'invio di aiuti umanitari alla popolazione di Myanmar", ha detto venerdì Kanchana Patarachoke, portavoce del ministero degli Affari esteri thailandese. (segue) (Fim)