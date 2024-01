Asean: Laos ospita incontro ministri degli Esteri, focus sulla crisi in Myanmar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla crisi in atto in Myanmar, il Laos punta a sfruttare la presidenza di turno dell'Asean per affermarsi come anello di congiunzione tra l'Asean e il resto del mondo tramite le infrastrutture ferroviarie, e come importante fornitore regionale di energia elettrica. "Il Laos si è presentato come il collegamento inter-Asean attraverso la sua infrastruttura ferroviaria che potrebbe aiutare a connettere tutti i Paesi membri tra loro (...) e al resto del mondo", ha dichiarato un funzionario governativo laotiano citato dal quotidiano "Nikkei". Il Laos ha inaugurato la sua prima linea ferroviaria ad alta velocità, parte dell'iniziativa cinese della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), nel dicembre 2021, collegando la capitale Vientiane alla città cinese meridionale di Kunming. L'infrastruttura ha contribuito a ridurre i tempi di trasporto delle merci tra la capitale del Laos e la Cina da tre giorni a sole 15 ore. La linea ad alta velocità dovrebbe allacciarsi in futuro anche alla rete ferroviaria della Thailandia e proseguire sino al Vietnam. (Fim)