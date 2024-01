Usa: Haley contestata per la sua linea dura nei confronti dell'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Nikki Haley, candidata alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, è stata oggetto di alcune contestazioni ieri, nel corso di un comizio in South Carolina, Stato Usa di cui in passato è stata governatrice. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui un uomo ha criticato Haley per la sua posizione in favore di un confronto più muscolare con l'Iran, a cominciare dall'imposizione di ulteriori sanzioni a carico della Repubblica islamica. Durante il comizio di ieri, Haley ha accusato l'amministrazione del presidente Joe Biden di debolezza nei confronti dell'Iran, sostenendo che la Casa Bianca dovrebbe smettere di provare a riesumare l'accordo sul nucleare iraniano, e sostenendo che l'amministrazione "non sta facendo nulla" per fermare gli attacchi contro le forze Usa in Medio Oriente. Dalla platea, però, alcuni elettori repubblicani hanno vociato: "Basta guerre. Basta con il complesso militare industriale. Vogliamo che l'America sia al primo posto", ha gridato in particolare un uomo dalla prima fila, cui Haley ha replicato: "Nessuno di noi vuole nuove guerre". L'ex ambasciatrice ha poi rivendicato il suo operato alle Nazioni Unite: "Quando ero all'Onu, abbiamo approvato il più ampio pacchetto di sanzioni e abbiamo smantellato l'accordo con l'Iran, ne siamo usciti", ha detto Haley. "Abbiamo svuotato i loro forzieri, non c'era più denaro. Senza l'Iran non ci sarebbe Hamas, non ci sarebbe Hezbollah e non ci sarebbero gli Houthi. Senza l'Iran non ci sarebbero quei gruppi in Iraw e Siria, o quelli che hanno colpito i nostri soldati in Giordania", ha dichiarato la candidata, riferendosi ai tre militari statunitensi uccisi in un attacco contro un avamposto in Giordania lo scorso fine settimana. (Was)