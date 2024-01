Medio Oriente: "Bloomberg", Usa valutano "operazione segreta" contro l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di condurre un'operazione segreta contro l'Iran in risposta all'uccisione di tre militari statunitensi, nell'attacco sferrato sabato contro un avamposto delle forze Usa nel nord della Giordania. Lo afferma l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", che cita fonti governative anonime. Secondo l'indiscrezione, gli Stati Uniti stanno valutando "varie opzioni" in risposta all'attacco contro i militari statunitensi, "inclusa la possibilità di condurre una operazione segreta" contro obiettivi all'interno del territorio iraniano. Secondo le fonti, la risposta degli Stati Uniti avrà intensità superiore a qualunque misura sinora intrapresa da Washington dopo l'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Dopo l'attacco di sabato, il segretario della Difesa Usa Llyod Austin ha dichiarato che la prima potenza mondiale non tollererà attacchi contro il proprio personale militare. "Bloomberg" sottolinea che l'attacco contro i militari statunitensi aumenta le pressioni su Biden ad affrontare apertamente l'Iran: uno scenario che sino ad oggi la Casa Bianca ha tentato di evitare, per scongiurare il rischio di un conflitto regionale. (segue) (Was)