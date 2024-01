Finlandia: presidenziali, Stubb e Haavisto si sfideranno al ballottaggio l'11 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro Alexander Stubb, che ha ottenuto il 27,2 per cento dei voti e l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, con il 25,8 per cento, avanzano al secondo turno delle elezioni presidenziali in Finlandia. È quanto emerge dai dati del ministero della Giustizia finlandese dopo la conclusione dello scrutinio dei voti. Il secondo turno elettorale si terrà l'11 febbraio, poiché nessuno dei candidati ha ottenuto più del 50 per cento dei voti. Secondo il ministero della Giustizia, dopo Stubb e Haavisto, al terzo posto si è piazzato presidente del Parlamento Jussi Halla-aho con il 19 per cento. Le votazioni per le elezioni presidenziali in Finlandia si sono svolte ieri, domenica 28 gennaio: i seggi elettorali hanno chiuso alle 20 ora locale (le 19 in Italia), dopodiché è iniziato il conteggio dei voti. Al primo turno elettorale hanno votato 3,2 milioni di elettori sui 4,2 milioni di cittadini aventi diritto. L'affluenza è stata del 79,4 per cento. Il presidente della Finlandia è eletto per un mandato di sei anni. Il mandato del capo dello Stato in carica Sauli Niinisto terminerà a febbraio: avendo servito per due mandati consecutivi, Niinisto non ha potuto ricandidarsi. (Res)