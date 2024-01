Business news: Brasile, settore agroalimentare apre a quattro nuovi mercati asiatici per l'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agroalimentare del Brasile ha iniziato il 2024 con l'apertura di quattro nuovi mercati asiatici per l'esportazione dei suoi prodotti. Nella nota pubblicata dal ministero dell'Agricoltura si legge che "questa settimana, il governo ha accolto con soddisfazione l'autorizzazione a esportare bovini vivi, embrioni bovini (in vivo e in vitro) e sperma bovino in Pakistan, oltre agli avannotti di tilapia nelle Filippine". Il Pakistan ha importato dal Brasile, nel 2023, circa 298 milioni di dollari in fibre e prodotti tessili, il complesso della soia e i prodotti forestali, mentre le Filippine sono uno dei principali mercati di carne brasiliana, e con l'esportazione di bovini vivi appena iniziata, ha generato un aumento del 154 per cento su anno. Il segretario del Commercio e dei Rapporti internazionali, Roberto Perosa, ha detto che "con la ripresa delle relazioni diplomatiche, il 2023 è stato un anno segnato da aperture record di mercati in tutto il mondo. Quest'anno, con il sostegno del Ministro Carlos Favaro, cercheremo ancora più nuove opportunità per i produttori agricoli nazionali di esportare decine di prodotti e accedere a destinazioni finora inedite, generando reddito e posti di lavoro in tutto il paese". (Brs)