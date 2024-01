Business news: compagnia aerea brasiliana Gol avvia procedure fallimentari negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea brasiliana Gol Linhas Aéreas ha fatto ricorso al Capitolo 11 del diritto fallimentare negli Stati Uniti, presentando istanza di protezione dal fallimento. Lo ha reso noto la compagnia attraverso un comunicato, che ricorda come la procedura avviata negli Usa consenta all'azienda di continuare a operare in contemporanea con un processo di ristrutturazione e ricapitalizzazione Nella stessa nota, Gol ha annunciato di aver ottenuto un impegno di finanziamento di 950 milioni di dollari per la continuità aziendale. "Il finanziamento è soggetto all'approvazione del tribunale e, insieme al capitale generato dalle operazioni in corso, fornirà liquidità sostanziale per supportare le normali operazioni durante il processo di ristrutturazione finanziaria", si legge nella nota. (Brs)