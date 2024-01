Business news: Apple prepara nuove restrizioni per chi scaricherà applicazioni fuori dall’App Store

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense del digitale Apple ha intenzione d’introdurre nuovi costi e nuove restrizioni per i proprietari degli iPhone che decidono di scaricare applicazioni senza utilizzare il suo App Store. Lo rivela il “Wall Street Journal”, secondo cui il piano è stato preparato in risposta al nuovo regolamento dell’Unione europea che consentirà agli utenti di utilizzare per la prima volta sugli iPhone software per scaricare app estranei all’ecosistema Apple. La Normativa sui mercati digitali (Digital markets act, Dma) entrerà infatti in vigore il prossimo 7 marzo e diverse compagnie del settore si stanno attrezzando per consentire agli utenti europei di scaricare app direttamente dalle proprie piattaforme (è il caso, per esempio, di Facebook e di Spotify). Apple, che ha sempre difeso il proprio sistema chiuso (necessario secondo Cupertino a tenere gli iPhone al sicuro dal rischio di contrarre virus), sta quindi definendo un nuovo piano per mantenere una rigida sorveglianza sulle applicazioni scaricate al di fuori dell’App Store: secondo le fonti citate dal “Wsj”, l’azienda sta pensando anche di “tassare” gli sviluppatori che consentiranno il cosiddetto “sideloading”. Si tratta, precisa il quotidiano, di un piano che non è stato ancora annunciato e che potrebbe dunque essere soggetto a modifiche. (Was)