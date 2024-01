Business news: JP Morgan, a fine 2024 in Brasile indice di borsa in crescita del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice azionario di riferimento della borsa valori del Brasile (Ibovespa) potrebbe chiudere il 2024 con 142 mila punti, un aumento del dieci per cento su anno. È quanto si legge in un rapporto pubblicato dalla banca di investimento statunitense Jp Morgan. Si tratta della stima centrale dei due scenari: uno più ottimista, con un aumento del 20 per cento (152mila punti) e uno più pessimista, con l'Ibovespa a 105 mila punti. I flussi esteri continuano a definire la direzione del mercato secondo JP Morgan, che considera il Brasile un "outperform", cioè ritenuto più redditizio rispetto alla media del mercato. L'interesse estero per il Brasile "è sano e continuerà ad essere guidato dalla mancanza di attrattiva delle azioni cinesi e dal ciclo interno positivo che viene fornito da tassi più bassi", si legge infine nel rapporto. (Brs)