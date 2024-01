Giappone: piccolo aereo a reazione finisce fuori pista a Oita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piccolo aereo privato a reazione è uscito di pista ieri all'aeroporto di Oita, nel sud del Giappone, causando la chiusura dell'aeroporto per circa un'ora e la cancellazione di almeno quattro voli. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri: l'aereo, che rientrava da un volo di addestramento, è finito fuori pista in fase di atterraggio, e le tre persone a bordo dell'aeroplano - un aereo privato bimotore a turbogetto HondaJet - sono rimasti incolumi. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti giapponese ha classificato quello di ieri come un "incidente grave", mentre crescono le perplessità in merito alla sicurezza del trasporto aereo nel Paese dopo la collisione di due aeroplani a Tokyo, che ha causato cinque vittime all'inizio di questo mese, e l'urto tra altri due aerei di linea all'aeroporto New Chitose nell'Hokkaido, causato dal ghiaccio e dalla scarsa visibilità a terra. (Git)