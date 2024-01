Giappone: il modulo lunare Slim è tornato pienamente operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modulo giapponese per l'esplorazione lunare Slim - acronimo di "Smart Lander for Investigating Moon") è tornato pienamente operativo, dopo un'avaria al sistema di alimentazione che aveva fatto temere la fine anticipata della missione. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia per l’esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa), secondo cui i pannelli solari del modulo sono tornati ad alimentare correttamente i sistemi, dopo un'iniziale malfunzionamento causato forse dall'errato orientamento dei pannelli. Il Giappone ha compiuto questo mese un passo importante nella corsa globale verso l'esplorazione e colonizzazione della Luna, quando il modulo Slim ha portato a termine con successo il primo allunaggio "mirato" della storia, limitando la propria zona di atterraggio a un’area di 100 metri quadrati, anziché il tipico raggio di circa un chilometro degli allunaggi sinora effettuati dalle sonde e navicelle terrestri. Il Giappone è diventato così il quinto Paese a compiere un allunaggio "morbido" dopo Russia, Stati Uniti, Cina e India, e il terzo nel XXI secolo. (Git)