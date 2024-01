Business news: indagini negli Usa su Boeing, United Airlines prevede di chiudere il trimestre in perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense United Airlines si aspetta di chiudere il primo trimestre del 2024 in perdita, a causa delle indagini avviate dal governo federale nei confronti di Boeing dopo che il portellone di un velivolo passeggeri operato da Alaska Airlines si è staccato in volo, il 5 gennaio scorso. In una comunicazione depositata alle autorità regolamentari, United ha previsto di chiudere il trimestre con una perdita per azione tra i 35 e gli 85 centesimi di dollaro. Si tratta del primo avviso inviato agli investitori in merito alle conseguenze delle indagini, dopo che l’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) ha sospeso l’operatività di tutti gli aerei Boeing 737 Max 9, per effettuare i dovuti controlli. United, che nella sua flotta ha un totale di 79 Max 9 (più di ogni altra compagnia aerea nel Paese), ha aggiunto che gli aerei rimarranno bloccati almeno fino al 26 gennaio, e non prevede di riuscire ad attivarli prima della fine del mese. (Was)