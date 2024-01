© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del vertice Italia-Africa “è presentare ai Paesi africani la nostra visione di sviluppo dell'Africa che è alla base del Piano Mattei: significa un approccio nuovo, non predatorio, non paternalistico ma neanche caritatevole. Un approccio da pari a pari per crescere insieme”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1. (Rin)