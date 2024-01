Mar Rosso: Meloni, conseguenze se non difendiamo libertà navigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla crisi nel canale di Suez “rischiano di esserci conseguenze se non difendiamo la libertà di navigazione. Dal canale passa il 15 per cento del commercio mondiale” e “nella migliore delle ipotesi bloccare quei mercantili vuol dire aumentare il costo dei prodotti che arrivano sul nostro mercato. E questo non possiamo permetterlo. Quello che stiamo facendo è promuovere insieme all'Ue una missione difensiva per garantire la libertà di navigazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1.(Rin)