Africa: Mattarella, comunità nel nostro Paese parte attiva e vitale società

- Quelli con il continente africano sono “legami alimentati anche dalla presenza in Italia di numerose comunità di origine africana, che sono parte attiva e vitale della nostra società e che, con il loro prezioso lavoro, contribuiscono alla crescita economica e culturale del nostro Paese”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso in occasione del brindisi al Quirinale che apre il vertice Italia-Africa, in programma domani a Roma. (Rin)