Italia-Africa: Mattarella, destini nostri continenti sono uniti, ci sfidano cause comuni

- La presenza delle comunità africane in Italia “è una delle manifestazioni di quella globalizzazione che unisce i destini dei due nostri continenti, fortemente interconnessi fra loro”. Lo ha detto l presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso in occasione del brindisi al Quirinale che apre il vertice Italia-Africa, in programma domani a Roma. “Ci sfidano cause comuni che vedono a rischio il valore della pace e, quindi, del destino dell’umanità. Esplorare lo straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni tra Africa ed Europa sul terreno politico, per spegnere i focolai di tensione e di conflitto, sul terreno economico, per realizzare una produzione sostenibile e un’equa distribuzione delle risorse, per accrescere il patrimonio delle nostre rispettive culture, è il compito che sta dinanzi a noi”, ha aggiunto.(Rin)