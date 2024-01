Business news: Musk, assunzioni basate su criteri di diversità sono "profondamente antisemite"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha dichiarato che le pratiche di assunzione basate sulla diversità, tese a dare rappresentanza a minoranze etniche e di genere a scapito del merito, sono "profondamente antisemite". Il fondatore di Tesla e SpaceX, che ha visitato ieri il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, ha messo in guardia dalla "diversità, equità e inclusione ("Dei")", triade divenuta faro della cultura delle grandi aziende quotate, specie negli Stati Uniti: "Dovremmo sempre sospettare di qualsiasi nome che sembri uscire da un libro di George Orwell", ha detto Musk durante una intervista concessa al noto commentatore ebreo americano Ben Shapiro presso la Conferenza dell'Associazione ebraica europea a Cracovia, in Polonia. "Quei termini celano in realtà discriminazione sulla base della razza, del sesso, dell'orientamento sessuale, e contro il merito, e dunque sono profondamente antisemiti", ha affermato l'imprenditore. (Was)