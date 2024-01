Business news: Blinken in Costa d’Avorio, sosteniamo investimenti nostre aziende nel Paese africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando per fornire un servizio commerciale alle aziende statunitensi che sono interessate ad investire in Costa d'Avorio e per finalizzare un accordo da 500 milioni di dollari con la Banca di import ed export. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella conferenza congiunta tenuta ad Abidjan con il presidente ivoriano Alassane Ouattara. "Siamo qui per una ragione semplice, perché il futuro e la prosperità dell'Africa e degli Stati Uniti sono collegati, la via americana ed africana sono unite", ha detto Blinken, osservando che fra qualche anno "una persona su quattro (al mondo) sarà africana". Il segretario di Stato ha ricordato l'impegno preso durante l'ultimo vertice Usa-Africa, affermando che "quello che conta è portare avanti gli accordi che abbiamo concluso". (Was)