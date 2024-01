Business news: Argentina, l'attività economica cala del 0,9 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato a novembre un calo dello 0,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2022 e una crescita dello 1,4 per cento rispetto a ottobre scorso. Lo riferisce un rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (Indec), secondo cui nove settori di attività che compongono la Stima mensile dell'attività economica argentina (Emae) hanno registrato un incremento a novembre rispetto allo stesso mese del 2022, tra cui sfruttamento di miniere e cave (+6,7 per cento) e alberghi e ristoranti (+3,8 per cento). Secondo i dati diffusi dall'Indec, sei settori hanno subito un calo su base annua, tra cui industria manifatturiera (-4,8 per cento). (Abu)