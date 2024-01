Business news: Brasile, General Motors annuncia investimenti per 1,3 miliardi di euro entro il 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda automobilistica statunitense General Motors (Gm) ha annunciato investimenti pari a 7 miliardi di reais (circa 1,3 miliardi di euro) in Brasile entro il 2028. L'annuncio è stato fatto nella capitale Brasilia dopo un incontro tra il presidente internazionale della Gm, Shilpan Amin, e il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, cui hanno partecipato anche membri di alto rango del governo brasiliano. Presenti anche il presidente di Gm in America del Sud, Santiago Chamorro, e il vice presidente, Fabio Rua. "Oggi ho parlato con il presidente di General motors international, Shilpan Amin, e con il presidente dell'azienda per il Sud America, Santiago Chamorro, della prima fase del nuovo piano di investimenti dell'azienda in Brasile, del valore di 7 miliardi di reais entro il 2028", ha scritto Lula su X. Chamorro ha dichiarato che il Brasile "ha un potenziale molto forte per i veicoli elettrici, con minerali per la produzione di batterie" e Amin ha aggiunto che "il Brasile è strategico per il piano di espansione commerciale globale della Gm. Oltre a essere un hub per l'esportazione di veicoli per l'America del Sud, dispone di un grande centro di sviluppo ingegneristico ed è un mercato con un alto potenziale di crescita". (Brs)